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Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

13 Лютого, 2024 - Максим Молнар
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Президентка Угорщини подала у відставку, Орбан вкотре різко висловився про Україну, а поляки висипали зерно із українських фур: як пройшов минулий тиждень у сусідніх країнах

12 Лютого, 2024 - infopost
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Тиск на опозиційні ЗМІ та партії: Єврокомісія озвучила нові претензії до Орбана

09 Лютого, 2024 - infopost
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Дунайська Україна: півострів Буджак

05 Лютого, 2024 - Володимир Півторак
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Страйки без політики: 93,6% румунів поважають протести фермерів і перевізників, але без ультраправих політиків

04 Лютого, 2024 - infopost
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Поляки досі у фаворі: як війна змінила уявлення українців про відносини з державами-сусідами

15 Січня, 2024 - Віталій Дячук
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Спільний контроль: як Україна намагається осучаснити західний кордон та чому з ЄС це так складно

05 Січня, 2024 - Віталій Дячук
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

“Коли будете забирати тіло? У вас було два збіги”. Історія Ігора, захисника з Азовсталі

28 Грудня, 2023 - infopost
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

“Угорця в Україні сьогодні сприймають як ворога” – угорсько-українські стосунки очима бельгійця

21 Грудня, 2023 - Pieter Stockmans
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Орбан поступився правом вето, а словаки масштабно протестували проти Фіцо: розповідаємо як пройшов минулий тиждень

05 Лютого, 2024 - infopost
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Російський газ для Фіцо та фейкові «національні консультації» Орбана: розповідаємо як пройшов минулий тиждень

29 Січня, 2024 - infopost
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Фіцо сипле антиукраїнськими заявами, перевізники розблокували кордони з Польщею та Румунією, а Молдова очікує тиску Росії: дайджест подій за тиждень

21 Січня, 2024 - infopost
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Румунські фермери протестували за преференції, словаки проти Фіцо, а європарламентарі – проти Орбана: дайджест подій за тиждень

15 Січня, 2024 - infopost
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Румунія активно будує автостраду поблизу кордону з Україною. Чому важливо використати це для експорту

09 Січня, 2024 - Віталій Дячук
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Нова ціль словацької дезінформації: провладні політики критикують угоду ВООЗ із протидії пандеміям

03 Січня, 2024 - infopost
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

НАТО не бачить: як Росія засіює територію Європи уламками ракет та безпілотників

29 Грудня, 2023 - Віталій Дячук
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Секта «АллатРа» експортувалась до Словаччини, Китай інвестує в Угорщину, а польська влада відбирає «козирі» опозиції – дайджест за тиждень

25 Грудня, 2023 - infopost
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Поляки та румуни підтримують вступ України та швидке розширення Євросоюзу, 72% опитаних угорців – проти

18 Грудня, 2023 - Віталій Дячук
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Тільки 27% словаків довіряють своїм ЗМІ: як на це вплинув Фіцо та чим це шкодить Україні

10 Грудня, 2023 - Віталій Дячук
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…

Дослідження: Як впливає державна пропаганда на угорські меншини за межами Угорщини, зокрема в Україні

08 Грудня, 2023 - Банді Шолтес