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Колонки
Наталія Годван про білінгвальну освіту: Батьки спершу боялися, що ми перетворюємо угорську школу на українську, але…
13 Лютого, 2024
- Максим Молнар
Президентка Угорщини подала у відставку, Орбан вкотре різко висловився про Україну, а поляки висипали зерно із українських фур: як пройшов минулий тиждень у сусідніх країнах
12 Лютого, 2024
- infopost
Тиск на опозиційні ЗМІ та партії: Єврокомісія озвучила нові претензії до Орбана
09 Лютого, 2024
- infopost
Дунайська Україна: півострів Буджак
05 Лютого, 2024
- Володимир Півторак
Страйки без політики: 93,6% румунів поважають протести фермерів і перевізників, але без ультраправих політиків
04 Лютого, 2024
- infopost
Поляки досі у фаворі: як війна змінила уявлення українців про відносини з державами-сусідами
15 Січня, 2024
- Віталій Дячук
Спільний контроль: як Україна намагається осучаснити західний кордон та чому з ЄС це так складно
05 Січня, 2024
- Віталій Дячук
“Коли будете забирати тіло? У вас було два збіги”. Історія Ігора, захисника з Азовсталі
28 Грудня, 2023
- infopost
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“Угорця в Україні сьогодні сприймають як ворога” – угорсько-українські стосунки очима бельгійця
21 Грудня, 2023
- Pieter Stockmans
Орбан поступився правом вето, а словаки масштабно протестували проти Фіцо: розповідаємо як пройшов минулий тиждень
05 Лютого, 2024
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Російський газ для Фіцо та фейкові «національні консультації» Орбана: розповідаємо як пройшов минулий тиждень
29 Січня, 2024
- infopost
Фіцо сипле антиукраїнськими заявами, перевізники розблокували кордони з Польщею та Румунією, а Молдова очікує тиску Росії: дайджест подій за тиждень
21 Січня, 2024
- infopost
Румунські фермери протестували за преференції, словаки проти Фіцо, а європарламентарі – проти Орбана: дайджест подій за тиждень
15 Січня, 2024
- infopost
Румунія активно будує автостраду поблизу кордону з Україною. Чому важливо використати це для експорту
09 Січня, 2024
- Віталій Дячук
Нова ціль словацької дезінформації: провладні політики критикують угоду ВООЗ із протидії пандеміям
03 Січня, 2024
- infopost
НАТО не бачить: як Росія засіює територію Європи уламками ракет та безпілотників
29 Грудня, 2023
- Віталій Дячук
Секта «АллатРа» експортувалась до Словаччини, Китай інвестує в Угорщину, а польська влада відбирає «козирі» опозиції – дайджест за тиждень
25 Грудня, 2023
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Поляки та румуни підтримують вступ України та швидке розширення Євросоюзу, 72% опитаних угорців – проти
18 Грудня, 2023
- Віталій Дячук
Тільки 27% словаків довіряють своїм ЗМІ: як на це вплинув Фіцо та чим це шкодить Україні
10 Грудня, 2023
- Віталій Дячук
Дослідження: Як впливає державна пропаганда на угорські меншини за межами Угорщини, зокрема в Україні
08 Грудня, 2023
- Банді Шолтес