Угорський замок надрукують на банкноті в нуль євро

У лютому 2022 року в Угорщині випустять євровалюту номіналом у 0 євро із зображенням музею замку Гелікон. Замок Фештетича цього музею з’явиться на популярному сувенірі для колекціонерів і туристів.

Про це повідомляє музей на офіційній сторінці в соцмережі Facebook.

Видання банкноти з нульовим номіналом було створено у 2015 році у співпраці з Національним банком Франції та з дозволу Європейського центрального банку.

Французький бізнесмен Ричард Файл (Richard Faille) тоді розробив концепцію пам’ятних єврокупюр. Вони стосувалися в основному Франції, її пам’яток та ландшафтів. Справу в наступні роки підхопили німці. Процес пішов настільки, що вже в 2017 році такі бони випускали 14 країн, серед яких Швейцарія, яка не є членом Євросоюзу.

Сувенірні купюри пропонуються в інтернет-магазинах за ціною від €1,50 до €900. Найдорожчими вважаються дуйсбурзькі купюри, зокрема із зеброю та місцевим стадіоном, за ними у рейтингу боністичної коштовності йдуть французькі екземпляри 2015 року.

Угорська банкнота з номіналом нуль євро буде доступна в замку Кестхей з лютого.

У травні 2021 року у Словаччині з’явилась сувенірна купюра із серії “0 євро” із зображенням триразової олімпійської чемпіонки Анастасії Кузьміної. Сувеніри випущені на честь десятиліття перемоги на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері 2010 року. Презентація банкноти мала відбутися минулого року, але через коронавірус захід довелося перенести.

Нагадаємо, що на початку грудня на Закарпатті офіційно оголосили про нову програму для підприємців-початківців за підтримки уряду Угорщини. Презентація проєкту відбулося у Берегові, в Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ. Програма наставництва спрямована для надання професійної допомоги молодим підприємцям у вирішенні їхніх професійних проблем

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