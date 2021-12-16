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Новини 16 Грудня 14:30

Краків виявився бруднішим за китайські, індійські та пакистанські міста – дослідження

У списку найбільш забруднених міст світу Краків опинився на першому місці, випередивши, серед інших, Лахор, Делі чи Пекін. Польське місто опинилось на першому місці рейтингу якості повітря IQAir із перевищенням у чотири рази добових норм пилу в повітрі.

Стандарт PM10 становить 50 мікрограмів на кубічний метр, тоді як у Кракові його рівень досягає 200 мікрограмів. У свою чергу, норматив PM2,5, який є найшкідливішим забруднювачем, становить 25 мікрограмів на кубічний метр, у Кракові він перевищує 100 мікрограмів, повідомляє Rzeczpospolita.

Morning Mist

Поява Кракова на вершині рейтингу стало неприємною несподіванкою, адже місто вже два роки не входить до списку найбільш забруднених міст Польщі, який готує польська компанія Smog Alert. Як стверджували автори звіту, “це найбільше покращення якості повітря в рейтингу PAS. Ви бачите, що послідовна політика міста проти смогу дає відчутні результати”.

Що робить польська влада

Через жахливу якість повітря міська влада вирішила запровадити безкоштовний громадський транспорт. Це рішення стосується і сусідніх гмін, які мають договір з Краковом про спільне надання колективного транспорту.

У зв’язку з введеною постановою проти смогу, спалювання вугілля заборонено тут з вересня 2019 року, раніше ліквідували вугільні печі та котли. Зусилля в цій сфері призвели до того, що Краків, який у 2018 році був у 15-ці міст із найвищою середньорічною концентрацією пилу PM10, вибув з цього рейтингу.

Польський Smog Alarm у своєму Twitter-профілі прокоментував дії уряду у боротьбі зі смогом:

“Сповіщення про забруднення працюють, шкода, що інші справи йдуть не так добре… Уряд знову спить у боротьбі за чисте повітря: норми вугілля не переглянуті, стандартів на пелети немає, центральний реєстр викидів не працює як треба, бо немає громадської кампанії”.

Вроцлав також посів високе місце в рейтингу IQAir, увійшовши до першої десятки та випередивши такі міста, як Мумбаї та Пекін. Серед польських міст у 50 кращих також увійшли Варшава та Познань.

Варто додати також, що європейські країни-сусіди України б’ють на сполох не тільки через забрудненість повітря. Протягом останніх років набуває все більшого розголосу проблема забрудненості річки Тиса, що впадає до Дунаю. За останні роки з річки та її заплав в Угорщині вивезли 180 тонн відходів. Однак довкілля продовжує страждати від забруднення мікропластиком. Угорські фахівці стверджують, що відходи найчастіше потрапляють на територію країни від сусідів – з України та Румунії.

 

InfoPost.Media

Фото: uainkrakow.pl

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